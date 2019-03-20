Победитель конкурса "Мой прадед" получит путевку в лагерь "Орлёнок"

20.03.2019 15:51

Школьники Выборгского района могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Мой прадед». Десять победителей 9 мая встанут в строй Бессмертного полка в Москве - в первой колонне, вместе с Президентом России. Один из десяти номинантов получит главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Орленок».

Ребятам предлагают написать сочинение или сделать исследовательскую работу на основе хранящихся в семейных архивах данных о боевом пути своих родственников - участников Великой Отечественной войны. К участию приглашаются школьники от 11 до 18 лет.

До 31 марта нужно заполнить карточку бойца на сайте конкурса и написать сочинение-рассуждение на одну из тем, предложенных в личном кабинете. Победителей регионального конкурса ждут памятные призы.