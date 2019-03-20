► Часть Московского проспекта перекроют на месяц
20.03.2019 11:00
Капремонт канализационных сетей в центре Выборга ограничит движение автотранспорта. Работы будут вестись с 22 марта по 22 апреля на участке Московского проспекта - между Садовой и Крепостной. На это время изменится и маршрут движения автобуса № 2...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- За перемещением общественного транспорта можно будет следить в Интернете
- Переезды закрываются для ремонта
- Епископ Выборгский Назарий награжден за вклад в развитие Ленинградской области
- Судебные приставы имеют полное право публиковать и распространять персональные данные должников
- 1 сентября начинает действовать «молодежная» скидка на проезд в «Сапсане»