► Часть Московского проспекта перекроют на месяц

20.03.2019 11:00

Капремонт канализационных сетей в центре Выборга ограничит движение автотранспорта. Работы будут вестись с 22 марта по 22 апреля на участке Московского проспекта - между Садовой и Крепостной. На это время изменится и маршрут движения автобуса № 2...