В Выборге на месяц перекроют для движения участок Московского проспекта

19.03.2019 16:33

Капремонт канализационных сетей в центре Выборга ограничит движение автотранспорта. Работы будут вестись с 22 марта по 22 апреля на участке Московского проспекта - между Садовой и Крепостной. На это время изменится и маршрут движения автобуса № 2, который следует от ул. Декабриста Лунина до ул. Госпитальной: с Приморского шоссе автобус будет выезжать на улицу Гагарина, затем двигаться по улице Крепостной.