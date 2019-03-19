В Выборге на месяц перекроют для движения участок Московского проспекта
Капремонт канализационных сетей в центре Выборга ограничит движение автотранспорта. Работы будут вестись с 22 марта по 22 апреля на участке Московского проспекта - между Садовой и Крепостной. На это время изменится и маршрут движения автобуса № 2, который следует от ул. Декабриста Лунина до ул. Госпитальной: с Приморского шоссе автобус будет выезжать на улицу Гагарина, затем двигаться по улице Крепостной.
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