► Завершился муниципальный этап конкурса "Дорога и мы"

19.03.2019 11:40

Участники Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Дорога и мы" изобразили основные правила дорожного движения в своих работах. Муниципальный этап конкурса прошел в Выборге. На стенах Дворца творчества разместились рисунки, игрушки, коллажи, макеты... Компетентному жюри, в состав которого вошли преподаватели школы искусств, представители ГИБДД и военного комиссариата, предстояло оценить более двухсот работ...