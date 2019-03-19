► Завершился муниципальный этап конкурса "Дорога и мы"
Участники Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества "Дорога и мы" изобразили основные правила дорожного движения в своих работах. Муниципальный этап конкурса прошел в Выборге. На стенах Дворца творчества разместились рисунки, игрушки, коллажи, макеты... Компетентному жюри, в состав которого вошли преподаватели школы искусств, представители ГИБДД и военного комиссариата, предстояло оценить более двухсот работ...
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