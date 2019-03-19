19.03.2019 10:53

1 апреля в Выборгском районе начнется так называемая "подчищающая" иммунизация против кори. Сделать прививку смогут те, кто не был привит ранее. В течение 12 лет на территории муниципального образования не регистрировались случаи кори, однако в прошлом году заболели сразу трое...