РЖД хочет запустить электрички из Петербурга в Финляндию
19.03.2019 10:47
Петербуржцы смогут попасть в Иматру и Лаппеенранту на электричке. Запустить поезда в приграничные финские города с остановкой в Выборге планирует РЖД, пишет АИФ-Петербург.
Петербуржцы смогут попасть в Иматру и Лаппеенранту на электричке. Запустить поезда в приграничные финские города с остановкой в Выборге планирует РЖД, пишет АИФ-Петербург.
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