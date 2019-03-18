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Жителям "недоремонтированных" домов в Выборге выплатили компенсацию за протечки

18.03.2019 12:01

KapremontФонд капремонта Ленинградской области выплатил 1 млн 891 тыс. рублей собственникам квартир в Выборге, пострадавшим от протечек. Речь идет о жителях трех домов в Выборге:пр. Суворова, 25, пр. Ленина, 20; Ленинградский пр., 31. Здания должно было отремонтировать ООО «Миро Групп». Компания выиграла аукционы и начала строительно-монтажные работы. Во время выполнения работ специалисты Фонда капремонта Ленинградской области выявили серьезные технические нарушения, в результате которых позже возникли протечки. Договор с ООО «Миро Групп» расторгли.
Фонд выплатил жителям этих домов компенсации за протечки – общая сумма составила 1 млн 891 тыс. руб. Средства взыскиваются с подрядчика в судебном порядке.

Но взыскание через суд занимает много времени. Поэтому, чтобы люди могли поскорее вернуть своим квартирам уютный вид, в Фонде решили оперативно выплатить компенсации за счет собственных средств.
Уже определены новые подрядчики, которые завершат работы на указанных домах. ООО «Неолик» и ООО «Балткамень» приступят к капитальному ремонту кровли сразу же, как только позволят погодные условия.


Источник: Фонд капитального ремонта Ленинградской области

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