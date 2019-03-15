► Житель Выборга поймал щуку весом 12 килограммов
Рыболов из Выборга поймал «Царь-щуку» весом почти 12 кг. Желания чудо-рыба не исполняет, но впечатляет размерами...
Рыболов из Выборга поймал «Царь-щуку» весом почти 12 кг. Желания чудо-рыба не исполняет, но впечатляет размерами...
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