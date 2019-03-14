Парковка на местах для водителей-инвалидов грозит крупным штрафом

14.03.2019 12:43

С 12 марта по 9 апреля на территории Выборгского района Ленобласти будет проводиться профилактическое мероприятие «Инвалид». Цель акции - предупреждать и пресекать нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для машин водителей-инвалидов.

Инспекторы ГИБДД напоминают: нарушителям грозит административная ответственность по статье, которая предусматривает эвакуацию транспортного средства, а также штраф в размере 5 000 рублей.