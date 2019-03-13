Советы потенциальным дольщикам дают в следственном комитете РФ

13.03.2019 17:09

В России сохраняется около 900 проблемных объектов долевого строительства и десятки тысяч дольщиков, оставшихся в результате мошеннических действий и без денег, и без жилья. Государство активно решает этот вопрос. Созданы механизмы для достройки проблемных объектов. Со своей стороны следователи Следственного комитета РФ расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве, ряд из них уже завершился судами и приговорами.

Нельзя не заметить, что одной из причин проблемы является излишняя доверчивость самих участников долевого строительства. Конечно, на практике возникает множество вопросов, требующих дополнительного разъяснения, и, чтобы обезопасить себя, необходимо ответственно подходить к оценке возможных рисков.

Так, прежде чем внести деньги и стать участником долевого строительства, необходимо обратить внимание на учредительные документы застройщика, потребовать предъявить свидетельство о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта.

Перечень всей документации, необходимой для начала строительства, можно найти на сайте Министерства строительства РФ. Там же содержится перечень всех проблемных объектов.

Будьте внимательны, принимая решения об участии в долевом строительстве!