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В Выборге использованные батарейки обменяют на яблоки

13.03.2019 16:42

Apples Da«Сдай батарейку – получи яблоко» – под таким девизом 20 марта пройдет всероссийская экологическая акция «Зеленые игры». Проводит её Центр корпоративного волонтёрства «ДаДобро» в 30 городах России. В этом году акция вышла на международный уровень: её поддержали организации Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Литвы, Латвии, Кипра, Румынии, Чехии.Суть акции: в офисах компаний и общественных пространствах устанавливаются яркие контейнеры для сбора батареек, и каждый человек, вне зависимости от того, сколько батареек опустил в бокс, получает зеленое яблоко с красной наклейкой Da! – как знак любви к земле и внимательного отношения к сохранению экологии. За лучшие фотографии в социальных сетях с хэштегом #дапланете команда «ДаДобро» обещает подарить классные эко-призы. Все собранные в рамках акции батарейки будут переработаны, обещают организаторы.

В Выборге сдать использованные батарейки и получить в награду яблоко можно будет 20 марта в офисах двух турфирм по адресам:
• пр. Ленина, 14а;
• Московский проспект, 24.

Все вопросы по акции «Зелёные игры» можно задать по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +7 (960) 277-75-67 Ирине Беляевой – координатору благотворительного фонда «ДаДобро» в Выборге.

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