► Александр Дрозденко завел часы на Часовой башне

12.03.2019 15:53

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатор Александр Дрозденко осмотрел Часовую башню, где сейчас проводятся ремонтно-реставрационные работы.

«В 2016 году я поднимался на башню, она была в плохом состоянии. Сейчас уже выполнена большая часть работ - восстановлена деревянная кладка, закончен ремонт кровли и шпиля. После открытия башня станет украшением Выборга», – сказал глава региона.

Студент Санкт-Петербургского института культуры выборжец Иван Першин, несколько лет назад самостоятельно починивший башенные часы, рассказал губернатору об удивительной истории, которую хранит Часовая башня. Для жителей Выборга этот культурный объект – символ жизни. Многие выборжане привыкли жить под звук колокола. Иван продемонстрировал главе региона устройство часового механизма. Александр Дрозденко лично завел башенные часы...