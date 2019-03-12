► Александр Дрозденко завел часы на Часовой башне
В ходе рабочей поездки в Выборг губернатор Александр Дрозденко осмотрел Часовую башню, где сейчас проводятся ремонтно-реставрационные работы.
«В 2016 году я поднимался на башню, она была в плохом состоянии. Сейчас уже выполнена большая часть работ - восстановлена деревянная кладка, закончен ремонт кровли и шпиля. После открытия башня станет украшением Выборга», – сказал глава региона.
Студент Санкт-Петербургского института культуры выборжец Иван Першин, несколько лет назад самостоятельно починивший башенные часы, рассказал губернатору об удивительной истории, которую хранит Часовая башня. Для жителей Выборга этот культурный объект – символ жизни. Многие выборжане привыкли жить под звук колокола. Иван продемонстрировал главе региона устройство часового механизма. Александр Дрозденко лично завел башенные часы...
Более старые статьи:
- ► Единый день профориентации пройдет на базе колледжа "Александровский"
- Сегодня сотрудники УФСИН отмечают профессиональный праздник
- ► Телефонные мошенники продолжают орудовать в Выборгском районе
- ► Я б в вожатые пошел, пусть меня научат...
- На заседании общественного совета по сохранению культурного наследия выступил губернатор