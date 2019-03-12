8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

► Александр Дрозденко завел часы на Часовой башне

12.03.2019 15:53

GUBERNATOR BASHNYA 120319 В ходе рабочей поездки в Выборг губернатор Александр Дрозденко осмотрел Часовую башню, где сейчас проводятся ремонтно-реставрационные работы.

«В 2016 году я поднимался на башню, она была в плохом состоянии. Сейчас уже выполнена большая часть работ - восстановлена деревянная кладка, закончен ремонт кровли и шпиля. После открытия башня станет украшением Выборга», – сказал глава региона.

Студент Санкт-Петербургского института культуры выборжец Иван Першин, несколько лет назад самостоятельно починивший башенные часы, рассказал губернатору об удивительной истории, которую хранит Часовая башня. Для жителей Выборга этот культурный объект – символ жизни. Многие выборжане привыкли жить под звук колокола. Иван продемонстрировал главе региона устройство часового механизма. Александр Дрозденко лично завел башенные часы...

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»