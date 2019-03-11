Злостные неплательщики останутся без света и не получат кредит

11.03.2019 15:26

12 марта представители Петербургской сбытовой компании проведут рейд по квартирам в поселке Рощино. В этот день планируют оставить без электричества трех должников, задолженность которых составляет более 89 тысяч рублей, а на дверях их квартир разместят специальный знак «Черная лампочка».

Кроме того, ПСК передает в Бюро кредитных историй сведения о задолженности потребителей. Таким образом, жители Ленобласти, не погасившие задолженность за электроэнергию, при обращении в банк за займом могут получить отказ.