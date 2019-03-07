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Движение вдоль Сайменского канала перекроют с 17 на 18 марта

07.03.2019 11:19

Znak Kirpich largeДорогу вдоль Сайменского канала, ведущую в МАПП «Брусничное», планировалось перекрыть в ночь на 11 марта для транспортировки крупногабаритных створок нижних ворот шлюза, о чём сообщалось более месяца назад. Однако дата была перенесена на неделю позже.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Северо-запад» со ссылкой на ФГУ «Сайменский канал», срок перекрытия движения автотранспорта по дороге вдоль Сайменского канала переносится на ночь с 17 на 18 марта - с 22:00 воскресенья до 06:00 понедельника.

В связи с большими габаритами перевозимого оборудования движение транспорта по автодороге от КПП «Малиновка» до государственной границы через МАПП «Брусничное» (технологическая дорога вдоль Сайменского канала) будет полностью закрыто. В это время водителям придется пересекать государственную границу через МАПП «Торфяновка» и МАПП «Светогорск».

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