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Жителей Выборга и района приглашают поделиться кровью

06.03.2019 12:38

Donor KroviС понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 потенциальных доноров с нетерпением ждут в Центре крови по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32. При себе необходимо иметь паспорт!

21 марта забор донорской крови будет осуществляться в ФАПе поселка Гаврилово с 10 до 12 часов. Телефон 8 (81378) 7-88-41.

Меры социальной поддержки для доноров:
- справка на два дня отдыха
- компенсационная выплата на питание в сумме 1 062 руб. 50 коп.

Справки по тел. 8 (81378) 25-125.

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