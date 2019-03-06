Жителей Выборга и района приглашают поделиться кровью

06.03.2019 12:38

С понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 потенциальных доноров с нетерпением ждут в Центре крови по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе, 32. При себе необходимо иметь паспорт!

21 марта забор донорской крови будет осуществляться в ФАПе поселка Гаврилово с 10 до 12 часов. Телефон 8 (81378) 7-88-41.

Меры социальной поддержки для доноров:

- справка на два дня отдыха

- компенсационная выплата на питание в сумме 1 062 руб. 50 коп.

Справки по тел. 8 (81378) 25-125.