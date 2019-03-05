Масленичные гулянья пройдут 10 марта на Рыночной площади

05.03.2019 10:30

Народный праздник «Гуляй, Масленица!» состоится 10 марта на Рыночной площади Выборга. Начало в 13.00. На центральной площадке с концертной программой выступят местные творческие коллективы: «Культурно-досуговый центр», «Этно-культурный комплекс «Вереск», «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы». Жителей и гостей города ждут хороводы, масленичные игры и забавы, веселые конкурсы, мастер-классы, а также традиционное угощение блинами. Будет работать праздничная ярмарка.

Организаторы праздника предупреждают, что в этот день с 09.00 до 17.00 будет ограничено движение автотранспорта:

- по ул. Пионерской (от Банковского проезда до набережной 40-летия ВЛКСМ);

- по ул. Красноармейской (от ул. Крепостной до ул. Северный Вал (здание рынка);

- пересечение ул. Северный Вал и ул. Красноармейской;

- пересечение ул. Прогонной и ул. Краснофлотской.

Парковочная зона возле делового центра «Виктория» на период проведения мероприятия будет закрыта.

Источник: пресс-служба администрации Выборгского района.