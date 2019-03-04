В Выборге открыта продажа путевок в летние лагеря

04.03.2019 16:18

4 марта началась продажа путёвок в детские оздоровительные лагеря Выборгского района. Их четыре: "Спутник", "Волна", "Зеленый остров" и лагерь им. Ю. Гагарина. Для граждан, работающих в Ленинградской области, трёхнедельный отдых ребенка в лагере обойдется в 17 449, 50 руб.

Приобрести путевку можно в офисе учреждения "Детские оздоровительные лагеря" по адресу: г. Выборг, пр. Ленина, 4. Телефон для справок: 3-04-79.