► Специалист Пенсионного фонда - о конфиденциальности личной информации
Информация о пенсионных начислениях - строго конфиденциальна. Об этом напомнили в управлении Пенсионного фонда по Выборгскому району. Зачастую у граждан возникают вопросы по поводу размера пенсии, ее расчета и начисления. Но не каждый пенсионер в силу возраста или других причин может для разъяснений каждый раз приходить в управление. А по телефону такую информацию ему просто так не предоставят. Это персональные данные, распространение которых строго регламентируется законом...
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