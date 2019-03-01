01.03.2019 12:14

Информация о пенсионных начислениях - строго конфиденциальна. Об этом напомнили в управлении Пенсионного фонда по Выборгскому району. Зачастую у граждан возникают вопросы по поводу размера пенсии, ее расчета и начисления. Но не каждый пенсионер в силу возраста или других причин может для разъяснений каждый раз приходить в управление. А по телефону такую информацию ему просто так не предоставят. Это персональные данные, распространение которых строго регламентируется законом...