► Капремонт в Выборге трещит по швам

01.03.2019 10:33

К концу зимы отремонтированные в минувшем году дома-памятники начали разваливаться. С фасада дома № 18 на проспекте Ленина обвалился внушительный кусок штукатурки. К счастью, пешеходов не задело. Пострадал припаркованный автомобиль. По воле случая именно в это время ход капитального ремонта в Выборге обсуждали на встрече представители Фонда капремонта, подрядных организаций и жители. За стол переговоров сели по инициативе администрации района. Собственники квартир в очередной раз посетовали на колоссальное количество проблем. Например, на Ленина, 18 произошедшее ЧП – уже не первое...