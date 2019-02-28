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Выборжец Олег Бойков возглавил областной Совет отцов

28.02.2019 16:58

Flag LO800x600В Ленинградской области по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в январе этого года был создан Совет отцов. Его председателем стал выборжец, отец двоих детей Олег Бойков. Уже в новом статусе Олег принял участие в первом Всероссийском форуме отцов, который прошел на минувшей неделе в г. Екатеринбурге. На форум «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы» собрались более 350 участников из 80 регионов России.

4 марта в малом зале Совета депутатов на Крепостногй, 35 состоится первая встреча Совета отцов Выборгского района. Начало в 15:00.

«Мы собираем вместе активных и ответственных отцов ради будущего наших детей, - сказал Олег Бойков. - Среди наших целей - поддержка института семьи, сохранение многовековых традиций, пробуждение интереса к истории нашей страны, любови к Отчизне, привлечение внимания к значимости отца в воспитании подрастающего поколения. Приглашаем к сотрудничеству всех отцов, готовых к реальным ежедневным делам».

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