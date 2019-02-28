Выборгские медики сообщили о кончине коллеги

28.02.2019 14:45

Персонал Выборгской межрайонной больницы с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2019 года после продолжительной болезни скончалась Алевтина Николаевна Сидорова, врач высшей категории, отличник здравоохранения РСФСР, ветеран труда, почетный гражданин города Выборга.

Алевтина Николаевна родилась 3 июля 1927 года в с. Крохино Вологодской области, в крестьянской семье. В 1942 году окончила семилетнюю школу и поступила в Вологодскую фельдшерско-акушерскую школу по специальности "фельдшер". Во время учебы в вечернее и ночное время безвозмездно работала в госпитале санитаркой, куда поступали раненые с Ленинградского фронта.

В 1945 году, после окончания школы, переехала в Ленинград, работала медсестрой в поликлинике Октябрьской железной дороги. В 1949 году поступила в Ленинградский медицинский институт, в 1955 году окончила его по специальности хирург. С 1955 года работала в медицинских учреждениях Выборга: в должности хирурга Выборгской ЦРБ, урологом, заведующей урологическим отделением. Благодаря ее упорной работе и организаторским способностям урологическая служба больницы была признана «Школой передового опыта» Ленинградской области. После выхода на пенсию, в 1984 году, Алевтина Николаевна возглавила урологический кабинет городской поликлиники. Она всегда была и будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, высокой работоспособности, человеколюбия и мудрости.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Алевтину Николаевну, человека с высокими моральными качествами и заслуженным авторитетом.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, а ее имя в истории нашего города.

Похороны Алевтины НиколаевныСидоровой состоятся 1 марта. Отпевание в Свято-Ильинском храме в 13:20.

Сотрудники Выборгской межрайонной больницы