О чем следует помнить при встрече с тюленем или нерпой

28.02.2019 10:58

В преддверии весны «Фонд друзей балтийской нерпы» подготовил небольшую памятку на случай встречи с потерявшимся или нуждающимся в помощи детенышем тюленя: "Если вы встретили тюленя или нерпу на берегу:

- позвоните по телефону горячей линии 699-23-99;

- опишите животное и его точное местонахождение, по возможности сделайте фотографии;

- помните: пытаться помочь тюлененку самостоятельно ни в коем случае нельзя! Это может быть опасно и для вас, и для животного. Определить состояние детеныша и понять, нужна ли ему помощь, может только специалист".