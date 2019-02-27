Как работает МФЦ в марте

27.02.2019 12:46

В связи с празднованием Международного женского дня изменится график работы многофункциональных центров Ленинградской области.

Во всех центрах «Мои Документы»:

- 7 марта рабочий день сократится на 1 час (09:00-20:00);

- 8 марта – выходной праздничный день;

- 9 марта – центры госуслуг начнут работать в обычном режиме.

Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:

- 7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 09:00-17:00);

- с 8 по 10 марта – выходные праздничные дни;

- 11 марта – бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.