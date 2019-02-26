► Ветеринария – на страже здоровья животных и человека
26.02.2019 17:42
Ветеринарная служба играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, в защите животного мира от инфекций, которые могут передаваться и человеку. В Выборге прошло зональное совещание специалистов станций по борьбе с болезнями животных Выборгского и Приозерского районов...
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