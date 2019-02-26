26.02.2019 17:42

Ветеринарная служба играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, в защите животного мира от инфекций, которые могут передаваться и человеку. В Выборге прошло зональное совещание специалистов станций по борьбе с болезнями животных Выборгского и Приозерского районов...