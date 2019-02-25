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Маршрут "Ласточки" Санкт-Петербург – Сортавала продлевается до Суоярви

25.02.2019 14:01

Lastochka VagoniОАО "РЖД" продлевает маршрут поезда "Ласточка" в направлении Санкт-Петербург – Сортавала до станции Суоярви в период с 8 по 10 марта. Из Петербурга "Ласточка" будет отправляться в 06:51 и прибывать в Суоярви в 13:20. Из Суоярви отправление "Ласточки" в 15:40, прибытие в Санкт-Петербург в 22:43.

"Ласточка" будет совершать остановки на станциях Выборг, Каменногорск, Элисенваара, Сортавала, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райконкоски, Лоймола, Пийтсиеки.

Стоимость будет зависеть от класса обслуживания, времени, оставшегося до отправления поезда, а также от спроса пассажиров на выбранный рейс.

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