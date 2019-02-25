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Жителям Выборгского района предлагают разоружиться

25.02.2019 10:00

Patroni largeЖителям Выборгского района предлагают добровольно сдать оружие. По закону, человек, сдавший незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Кроме того, ему положена денежная компенсация. Например, одна единица огнестрельного оружия с нарезным стволом оценивается в 4 тысячи рублей. Патрон к нему – 5 рублей. Газовый пистолет – в тысячу рублей.
Оружие и боеприпасы можно сдать в УМВД по Выборгскому району или в отделы полиции по месту жительства. Более подробную информацию можно найти на сайте комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

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