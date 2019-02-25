15 призовых мест заняли выборжцы на областном чемпионате «Молодые профессионалы»
Выборгские студенты вошли в число победителей и призёров III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Его итоги подвели в Санкт-Петербурге. За победу боролись 272 участника по 27 компетенциям. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, Ленобласть входит в число регионов-лидеров по привлечению инвестиций, и одним из конкурентных преимуществ при работе с инвесторами является наличие квалифицированных кадров.
"Мы своевременно взяли курс на модернизацию материальной базы областных профессиональных лицеев и техникумов, а также вступили в семью WorldSkills. Это позволяет ленинградским студентам не только побеждать на российских и международных соревнованиях, но и в ближайшем будущем гарантированно получить высокооплачиваемые рабочие места на современных производствах нашего региона", - добавил губернатор.
По итогам регионального этапа определены 111 лучших. 15 из них учатся в Выборгском районе. Ребята привезли по пять первых, вторых и третьих мест в разных компетенциях. Теперь студенты будут претендовать на выход в национальный этап чемпионата WorldSkills.
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