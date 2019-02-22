8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

26 февраля родители выборгских старшеклассников попытаются сдать ЕГЭ 

22.02.2019 12:18

EGEКомитет общего и профессионального образования Ленинградской области информирует о проведении в регионе Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В акции приглашают принять участие родителей учеников 9,10 и 11 классов, а также всех желающих.
Участники акции смогут увидеть:
как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена;
как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку/математике.


Запланированы встречи с руководителями школ и пунктов проведения экзаменов, психологами и экспертами предметных комиссий, которые ответят на вопросы по подготовке и проведению ЕГЭ.

В Выборге сдать ЕГЭ родители смогут 26 февраля в школе № 8, расположенной по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, 45а. Начало экзамена в 16 часов.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»