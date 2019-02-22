26 февраля родители выборгских старшеклассников попытаются сдать ЕГЭ
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информирует о проведении в регионе Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В акции приглашают принять участие родителей учеников 9,10 и 11 классов, а также всех желающих.
Участники акции смогут увидеть:
как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена;
как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку/математике.
Запланированы встречи с руководителями школ и пунктов проведения экзаменов, психологами и экспертами предметных комиссий, которые ответят на вопросы по подготовке и проведению ЕГЭ.
В Выборге сдать ЕГЭ родители смогут 26 февраля в школе № 8, расположенной по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, 45а. Начало экзамена в 16 часов.