26 февраля родители выборгских старшеклассников попытаются сдать ЕГЭ 

22.02.2019 12:18

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информирует о проведении в регионе Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В акции приглашают принять участие родителей учеников 9,10 и 11 классов, а также всех желающих.

Участники акции смогут увидеть:

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена;

как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку/математике.



Запланированы встречи с руководителями школ и пунктов проведения экзаменов, психологами и экспертами предметных комиссий, которые ответят на вопросы по подготовке и проведению ЕГЭ.

В Выборге сдать ЕГЭ родители смогут 26 февраля в школе № 8, расположенной по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, 45а. Начало экзамена в 16 часов.