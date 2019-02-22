Работа горячей линии по профилактике гриппа продлена до 10 марта

22.02.2019 10:11

Продлена работа горячей линии Управления Роспотребнадзора Ленобласти по профилактике гриппа и ОРВИ. До 10 марта специалисты Управления и его территориальных отделов будут консультировать граждан по вопросам, касающимся профилактики гриппа; расскажут, где можно сделать прививку; как правильно подготовиться к вакцинации; можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства дадут рекомендации, как уберечь детей от инфекций, напомнят правила использования масок и другие меры профилактики.

Управление напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Вакцинация рекомендуется также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

У привитых людей даже в случае заболевания оно протекает легче, без серьезных осложнений. В течение последних лет в Ленинградской области не регистрировались случаи смерти от гриппа привитых людей.

Специалисты Управления готовы ответить на все вопросы по телефону 8-812-365-35-49 в рабочее время с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

В Выборгском отделе Роспотребнадзора консультацию специалистов можно получить по телефону 8 (81378) 2-56-46.