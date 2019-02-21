► Стало известно будущее клуба "Балтика"
21.02.2019 17:40
"Балтику" ждут перемены. Реставрация памятника архитектуры должна начаться этим летом. С 2017 года здание на Прогонной, 9 находится в оперативном управлении Дворца творчества...
"Балтику" ждут перемены. Реставрация памятника архитектуры должна начаться этим летом. С 2017 года здание на Прогонной, 9 находится в оперативном управлении Дворца творчества...
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