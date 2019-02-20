Временно переносятся места остановок городских автобусов у вокзала

20.02.2019 12:51

С 25 февраля в Выборге автобусы городских маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 и № 7, №8, № 9 будут делать остановку на ул. Железнодорожной.

Автобусы маршрутов № 7, №8, № 9 будут останавливаться вблизи гостиницы «Викинг».

Автобусы маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 - напротив железнодорожного вокзала.

Места дислокации остановок для пассажирского транспорта переносят на период проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия регионального значения по адресу: Ленинградский проспект, 31.