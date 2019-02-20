В Выборгской прокуратуре проверяют сигнал из Светогорска

20.02.2019 11:59

Из Выборгского района губернатору Ленобласти пожаловались на задержку заработной платы. На прямую линию главы региона дозвонилась жительница Светогорска. Она сообщила, что представляет группу женщин, чьи мужья работают на предприятии «Гранит-Карелия». По её словам, щебеночный завод сейчас не работает, а его сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату. Александр Дрозденко удивился, что сейчас, когда в регионе идет активное строительство, завод по производству нерудных материалов остановлен. Губернатор пообещал лично разобраться с ситуацией. Как нам сообщили в Выборгской городской прокуратуре, сейчас по этому сигналу проводится проверка.

Более новые статьи: ► 19 девятиклассников не прошли устное собеседование по русскому языку