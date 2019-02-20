В Выборгской прокуратуре проверяют сигнал из Светогорска
Из Выборгского района губернатору Ленобласти пожаловались на задержку заработной платы. На прямую линию главы региона дозвонилась жительница Светогорска. Она сообщила, что представляет группу женщин, чьи мужья работают на предприятии «Гранит-Карелия». По её словам, щебеночный завод сейчас не работает, а его сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату. Александр Дрозденко удивился, что сейчас, когда в регионе идет активное строительство, завод по производству нерудных материалов остановлен. Губернатор пообещал лично разобраться с ситуацией. Как нам сообщили в Выборгской городской прокуратуре, сейчас по этому сигналу проводится проверка.
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