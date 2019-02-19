19.02.2019 12:44

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Выборгском районе остается ниже эпидемического значения. За прошлую неделю было зарегистрировано 1688 случаев. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 19%. По большей части среди взрослых. Заболеваемость среди детей остается на прежнем уровне...