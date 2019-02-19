► Роспотребнадзор - о профилактике гриппа...
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Выборгском районе остается ниже эпидемического значения. За прошлую неделю было зарегистрировано 1688 случаев. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 19%. По большей части среди взрослых. Заболеваемость среди детей остается на прежнем уровне...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- ► Защита студенческого социального проекта
- Ярмарка вакансий пройдет в Выборге в четверг
- Выборгская муниципальная телекомпания получила 3-ю премию за лучшее освещение на ТВ выборов 18 сентября
- Нашествие пингвинов в Бразилии
- Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц