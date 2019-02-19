Услуги ЖКХ можно оплатить на почте без квитанции

19.02.2019 11:29

У жителей Ленинградской области появилась возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без предъявления квитанции. В результате достигнутых договоренностей между Почтой России и ЕИРЦ Ленобласти, начиная с 1-го числа каждого месяца информация по начислениям за жилищно-коммунальные услуги будет поступать в базу Почты России. Чтобы оплатить услуги ЖКХ в почтовом отделении, нужно будет сообщить оператору лишь номер вашего лицевого счета, после чего специалист назовет сумму. Номер лицевого счета абонента расположен на едином платежном документе в правом верхнем углу и состоит из 12 цифр. Уточнить свой номер можно также в территориальном управлении ЕИРЦ.

Еще одно новшество - в отделении Почты России теперь можно оплачивать добровольное страхование жилья.

Источник: ЕИРЦ Ленинградской области