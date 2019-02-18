Ленинградская область и ПАО «Газпром» хотят совместно реставрировать улицу в Выборге
Ленобласть и "Газпром" рассматривают возможность реализации проекта реставрации улицы в старой части Выборга. Эта улица впоследствии может стать пешеходной. Вопрос обсуждался сегодня на рабочей встрече главы региона Александра Дрозденко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
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