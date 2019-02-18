Прямая телефонная линия губернатора с жителями региона

18.02.2019 10:05

18 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16 до 17 часов, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленобласти, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7 (81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.