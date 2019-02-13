Росстандарт: более 10% бытовых тонометров не пригодны к эксплуатации

13.02.2019 16:56

Росстандарт при поддержке Минпромторга провел всероссийскую социальную акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Более 13 тысяч тонометров россиян было бесплатно проверено на работоспособность и точность измерений.

Почти в 80 городах специалисты-метрологи научно-исследовательских институтов и ЦСМ Росстандарта проверяли приборы по трем значениям артериального давления, двум значениям пульса, а также герметичность манжеты и соединительных трубок. В результате 10,5% принесенных россиянами тонометров были признаны непригодными к эксплуатации. В Выборге акция прошла на базе филиала ФБУ «Тест-С-Петербург». Жители проявили к акции большой интерес. С самого утра люди приносили тонометры различных типов и моделей. Нередко – сразу несколько приборов, оказывая добрую услугу своим близким или соседям.

По результатам проверки тонометров специалисты установили, что причиной недостоверности показаний зачастую являлась негерметичность манжет и шлангов в местах соединений, при том что сами приборы были исправны. Владельцам таких тонометров рекомендовали обращаться в сервисные центры для замены комплектующих. В ряде случаев погрешность была вызвана более сложными причинами, требующими серьезного ремонта или даже покупки нового прибора.