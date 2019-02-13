Общественная приемная округа № 17 принимает обращения от граждан
Учитывая рост числа обращений жителей в общественную приемную избирательного округа №17, депутат Инна Сапогова распорядилась о дополнительных часах работы приемной.
Прием граждан ведется в помещении Школы искусств на ул. Сухова, 14 каждую пятницу с 10 до 12 часов. Предварительно записываться на прием не нужно. Обратиться к депутату можно также по телефону 8 (981) 786-62-37.
Свои предложения, жалобы и вопросы вы можете также передать лично руководителю общественной приемной депутата Денису Крюкову каждый четверг с 15 до 17 часов или по телефону 8 (981) 958-08-38.
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