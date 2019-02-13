Горячая линия по вопросам лесопользования пройдет в прокуратуре

13.02.2019 11:21

15 февраля в Выборгской городской прокуратуре будет работать горячая линия по вопросам нарушений законодательства в сфере землепользования. Звонки будут принимать с 14:00 до 16:30 по номеру 8 (81378) 2-20-08. Каждый может сообщить, втом числе анонимно, о незаконных вырубках лесных насаждений, самовольном занятии лесных участков и иных фактах нарушения лесного законодательства.

Полученная информация будет использоваться при проведении надзорных мероприятий, сообщили нам в прокуратуре.