График уборки выборгских улиц с 12 по 15 февраля

12.02.2019 11:38

График уборки от снега улиц Выборга опубликован на сайте администрации Выборгского района. Отмечается, что эта информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники и просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие в извещении жителей.

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