Внимание: в Выборге идет работа по очистке крыш от наледи и сосулек

08.02.2019 17:09

В связи с переменчивыми погодными условиями и обильными снегопадами увеличивается вероятность схода снега и наледи с крыш. Убедительная просьба к жителям - быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не подходите близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места их возможного обрушения. Особое внимание уделите безопасности детей.

Непрерывная работа по очистке кровель от снежных масс и наледи осуществляется согласно планам-графикам и с учетом заявок, поступивших от жителей. «Выборгтеплоэнерго» для их реализации привлекает специализированные организации. Промышленные альпинисты в составе нескольких бригад имеют доступ к проведению таких работ, необходимый опыт и снаряжение. В связи с ожидаемым потеплением количество бригад будет увеличено.

Зачастую работу альпинистов осложняет оставленный в непосредственной близости от дома транспорт. Поиск хозяев занимает длительное время, поэтому кровля очищается частично, чтобы не причинить ущерб имуществу горожан. Чтобы убрать часть снега на участке крыши, под которым находится автотранспорт, приходится выезжать на один объект не по одному разу.

В свою очередь «Выборгтеплоэнерго» обращается к собственникам жилых помещений и автовладельцам с просьбой не парковать свои автомобили рядом с фасадами зданий и освобождать территорию около домов, где размещены объявления по очистке кровли.

Проведение мероприятий по очистке крыш домов от снежных масс и наледи проходит с соблюдением всех мер безопасности. На опасных участках и местах производства работ устанавливаются специальные ограждения и размещаются уведомления для жителей.

Убедительная просьба к жильцам – не срывайте объявления до проведения работ и не демонтируйте самостоятельно ограждающие конструкции!

Заявки принимаются по телефонам: 8 (81378) 2-81-11 или 3-29-00.

Если номера аварийных служб не будут отвечать — звоните в круглосуточную Единую диспетчерскую службу по номеру 2-21-75.



Источник: пресс-служба администрации Выборгского района