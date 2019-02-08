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Росстандарт: будь уверен в точности своего тонометра!

08.02.2019 16:27

Akcia RosstandartПроверить на точность свой тонометр смогут жители Выборга. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) организует Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Как отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, множество людей имеют дома измеряющие артериальное давление тонометры. Их просто необходимо периодически проверять на погрешность измерений. Если она превышает допустимый уровень, то прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. В рамках акции специалисты-метрологи бесплатно определят достоверность показаний вашего тонометра и дадут советы в случае его неисправности. В Выборге мероприятие пройдет в понедельник, 11 февраля, с 08:15 до 16:30 по адресу: ул. Резервная, 1а.

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