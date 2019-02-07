Стоматологи Выборгского района присоединятся к акции «ЗОЖ: здоровые зубы»

07.02.2019 16:11

В Международный день стоматолога - 9 февраля в Ленинградской области пройдет акция «Здоровый образ жизни: здоровые зубы». В стоматологических клиниках врачи проведут бесплатные осмотры всех обратившихся жителей региона. К акции, приуроченной к Году здорового образа жизни, присоединились как государственные, так и частные клиники. Медики Выборгской межрайонной больницы также приглашают население пройти диагностику, получить рекомендации по лечению зубов и гигиене полости рта.

В отделении стоматологии на проспекте Ленина, 12, врачи будут ждать пациентов 9 февраля в кабинете № 6 с 9 до 15 часов.

В поликлинике поселка Советский прием состоится 8-го февраля, также с 9 до 15.

В поликлинике Каменногорской больницы желающие смогут пройти обследование в пятницу с 8 до 14 часов.

В этот же день с 9 до 14 будут работать стоматологи в поликлинике Светогорской больницы.