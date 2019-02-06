Волонтёры движения DaDobro займутся в Выборге «обычным делом»

06.02.2019 17:17

В феврале жители Выборга могут принять участие в благотворительной акции волонтёрского движения DaDobro.com под названием «Обычное дело». Так волонтёры называют сбор вещей для бездомных людей, для многодетных и малообеспеченных семей, для всех, кто в силу жизненных обстоятельств лишён самого необходимого.

– В феврале все мы отчаянно нуждаемся в тепле – зима длится очень долго и всё чаще кажется, что весна – это только наша фантазия, – говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «ДаДобро». – И если наши мучения носят скорее эмоциональный характер, то только представьте себе, как тяжело выжить зимой тем, кто по воле случая оказался на улице?.. Нашу акцию помощи таким людям мы назвали «Обычное дело» – потому что нет ничего более естественного, чем навести порядок в своем гардеробе и поделиться какими-то вещами с теми, кому они сейчас нужнее. Внести свой вклад в «Обычное дело» смогут все неравнодушные жители Выборга. Пункт сбора вещей организован в офисе турагентства по адресу: пр. Московский, 9. Уже 20 февраля все пожертвования будут переданы Выборгскому центру милосердия.Список самых нужных вещей опубликован на страницах волонтёрского движения DaDobro.com в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.