Куда звонить, если двор завален снегом

06.02.2019 11:42

В Ленинградской области круглосуточно работают горячие телефонные линии, где диспетчеры принимают звонки от жителей по уборке магистралей, жилых кварталов, благоустройству и ликвидации аварийных отключений.

О нештатной ситуации на федеральной автотрассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону 8 (812) 405-08-60.

«Горячая» линия ГКУ «Ленавтодор» принимает звонки по качеству уборки региональных дорог по номеру 8 (812) 251-42-84.

За снега во дворах жилых домов отвечают управляющие организации. В случае претензий к качеству уборки следует обратиться в компанию, обслуживающую этот дом, или в районную диспетчерскую службу. В Выборгском районе это номер 2-21-75.