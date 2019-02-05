► В Выборге продолжается напряженная борьба со снегом
Дорожные службы Выборга поддерживают непрерывный режим работы. Она ведется согласно графику. Так, сегодня спецтехника расчищает проспект Ленина и Красную площадь, а также вывозит снежные валы...
Дорожные службы Выборга поддерживают непрерывный режим работы. Она ведется согласно графику. Так, сегодня спецтехника расчищает проспект Ленина и Красную площадь, а также вывозит снежные валы...
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09:45 05.02.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"