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Социальное такси: новые правила

04.02.2019 16:44

social taksiС 1 января 2019 года в порядок предоставления услуг социального такси внесены изменения, сообщили нам в администрации Выборгского района. В частности, снижена стоимость услуги для льготной категории граждан в зависимости от протяженности маршрута поездки:
- 10% от общей стоимости услуги (более 150 км);
- 25% от общей стоимости услуги (менее 150 км).
Получатель услуги может оформить не более шести заявок в месяц.
Гражданам, получающим услуги гемодиализа, социальное такси предоставляется бесплатно, но количество заявок не должно превышать восьми в месяц.
Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту.
Перенос и суммирование неиспользованных поездок на следующий месяц не производится.
Получателя услуги могут сопровождать два человека.
Заказать социальное такси можно по многоканальному бесплатному телефону 8-800-777-04-26.
Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно, но не позднее, чем за 2 дня до поездки.
По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси можно обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965) 032-18-04.

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