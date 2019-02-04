Социальное такси: новые правила

04.02.2019 16:44

С 1 января 2019 года в порядок предоставления услуг социального такси внесены изменения, сообщили нам в администрации Выборгского района. В частности, снижена стоимость услуги для льготной категории граждан в зависимости от протяженности маршрута поездки:

- 10% от общей стоимости услуги (более 150 км);

- 25% от общей стоимости услуги (менее 150 км).

Получатель услуги может оформить не более шести заявок в месяц.

Гражданам, получающим услуги гемодиализа, социальное такси предоставляется бесплатно, но количество заявок не должно превышать восьми в месяц.

Одной поездкой считается доставка получателя к социально значимому объекту.

Перенос и суммирование неиспользованных поездок на следующий месяц не производится.

Получателя услуги могут сопровождать два человека.

Заказать социальное такси можно по многоканальному бесплатному телефону 8-800-777-04-26.

Заявки на предоставление транспортных услуг принимаются диспетчерами социального такси круглосуточно, но не позднее, чем за 2 дня до поездки.

По всем вопросам, касающимся организации перевозок, а также заказа социального такси можно обратиться в службу контроля качества по телефону: 8 (965) 032-18-04.