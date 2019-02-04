День открытых дверей пройдет в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России
04.02.2019 16:16
Вниманию старшеклассников: в субботу, 9 февраля, в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации состоится День открытых дверей.
Мероприятие будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 96 (станция метро «Адмиралтейская»). Начало в 14 часов.
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