День открытых дверей пройдет в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России

04.02.2019 16:16

Вниманию старшеклассников: в субботу, 9 февраля, в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации состоится День открытых дверей.

Мероприятие будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 96 (станция метро «Адмиралтейская»). Начало в 14 часов.

Более новые статьи: Социальное такси: новые правила