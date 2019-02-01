► Чем январь порадовал жителей Выборга: опрос на улицах города
Первый месяц нового года подходит к концу. Успел ли он порадовать выборжцев яркими событиями? Жители города поделились с нами январскими впечатлениями...
Первый месяц нового года подходит к концу. Успел ли он порадовать выборжцев яркими событиями? Жители города поделились с нами январскими впечатлениями...
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16:38 ► В Ленинградской области «узаконят» службу сиделок
16:32 ► Чем январь порадовал жителей Выборга: опрос на улицах города
16:28 Более 1700 человек заболели ОРВИ и гриппом в Выборгском районе
16:25 ► В Выборгском районе 50 детей до сих пор живут в детских домах
16:04 ► Биржа труда может помочь с переездом
15:57 ► Встреча с врачом-онкологом состоится 6 февраля в библиотеке Аалто
15:51 Пять миллионов туристов принял 47 регион в 2018 году
15:42 В Ленинградской области разбито 65 гектаров садов
15:20 В 47 регионе объявлен конкурс "Гимн детства"
15:15 В 2019 году в Ленобласти расширены гарантии бесплатной медицинской помощи
15:14 Прямая телефонная линия губернатора с жителями пройдет 4 февраля
15:13 Прогноз погоды на выходные дни 2 и 3 февраля
12:00 ► На совете директоров производственной сферы обсудили благоустройство Выборга
11:33 Восемь золотых медалей привезли фаворитовцы с областного первенства по тхэквондо
10:24 Дни Кореи вновь пройдут в Выборге
10:00 01.02.2019: "Город. Новости по-выборгски" на "Матч ТВ"