► Встреча с врачом-онкологом состоится 6 февраля в библиотеке Аалто

01.02.2019 15:57

6 февраля межрайонная больница совместно с библиотекой Алвара Аалто проведет тематическую встречу «Профилактика онкологических заболеваний – здоровый образ жизни». В ней примут участие специалисты Ленинградского областного центра медицинской профилактики. А также заместитель главного врача выборгской межрайонной больницы Вероника Ботя и врач-онколог Надежда Миронова...