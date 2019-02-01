► Встреча с врачом-онкологом состоится 6 февраля в библиотеке Аалто
01.02.2019 15:57
6 февраля межрайонная больница совместно с библиотекой Алвара Аалто проведет тематическую встречу «Профилактика онкологических заболеваний – здоровый образ жизни». В ней примут участие специалисты Ленинградского областного центра медицинской профилактики. А также заместитель главного врача выборгской межрайонной больницы Вероника Ботя и врач-онколог Надежда Миронова...
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